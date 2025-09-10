Rimini, Giammarioli al lavoro per risolvere il nodo fideiussione

Rimini Calcio
Il Comune ha concesso alla società l’utilizzo del Romeo Neri per gli allenamenti di questa settimana
Il Comune ha concesso alla società l’utilizzo del Romeo Neri per gli allenamenti di questa settimana

Per prendersi il Rimini, Stefano Giammarioli affronta in prima persona il nodo fideiussione. L’ex direttore sportivo di Gubbio e Cremonese, con avvocati e commercialista di sua fiducia, sta valutando se sia possibile, ai sensi dei regolamenti vigenti, percorrere una strada inedita: utilizzare i crediti della camera di compensazione della Figc, vantati dal Rimini, per coprire i costi della fideiussione, indispensabile per tesserare giocatori svincolati e rinforzare un organico ai minimi termini.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui