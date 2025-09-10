Rimini, Giammarioli al lavoro per risolvere il nodo fideiussione

Per prendersi il Rimini, Stefano Giammarioli affronta in prima persona il nodo fideiussione. L’ex direttore sportivo di Gubbio e Cremonese, con avvocati e commercialista di sua fiducia, sta valutando se sia possibile, ai sensi dei regolamenti vigenti, percorrere una strada inedita: utilizzare i crediti della camera di compensazione della Figc, vantati dal Rimini, per coprire i costi della fideiussione, indispensabile per tesserare giocatori svincolati e rinforzare un organico ai minimi termini.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale