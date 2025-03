Rimini, Garetto costretto a saltare la sfida di Legnago

Ieri tutte le attenzioni erano su Marco Garetto alla ripresa degli allenamenti. Niente giorno di riposo, stavolta, visto che domani si scenderà nuovamente in campo, a Legnago. Il centrocampista è uscito malconcio dall’incontro con la Ternana per una brutta botta alla spalla sinistra rimediata durante una caduta. Sono ancora incerti i tempi di recupero, sicuramente Garetto non ci sarà contro i veneti annunciati in grande forma come testimoniato anche dall’ultimo pareggio a reti inviolate sul campo della Torres.

Per il resto ieri la squadra biancorossa ha svolto solo lavoro di scarico come sempre succede dopo una partita mentre oggi nella seduta di rifinitura Buscè proverà presumibilmente l’undici che affronterà il Legnago. Oltre a Garetto dovrebbe restare fuori ancora Falbo.

