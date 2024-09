Rimini, Fidelity card: ecco come acquistarla

Fidelity card e Rimini, ecco come ottenerla. In una nota il Rimini FC comunica che è possibile sottoscrivere la Fidelity Card alla biglietteria dello stadio ‘Romeo Neri’ nell’ufficio sotto la tribuna centrale nei seguenti giorni e orari: martedì 24 settembre dalle 13:00 alle 19:00 e mercoledì 25 settembre 13:00 alle 17:00. La Fidelity Card ha una durata di cinque anni e il costo è di 11 euro.

La sottoscrizione della tessera è necessaria per l’acquisto dei biglietti per la partita Perugia - Rimini FC in programma il 26 settembre ore 20:45 allo stadio ‘Renato Curi’ e potrebbe essere richiesta dalle autorità competenti per altre gare di campionato.