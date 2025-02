Rimini, emergenza portieri: Colombi out per quasi un mese, Vitali in dubbio per l’Arezzo

Brutte notizie per il Rimini, che dovrà fare a meno del portiere e capitano Simone Colombi per circa un mese. Gli esami hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della gamba sinistra. Il portiere ha già iniziato il percorso riabilitativo con terapie e lavoro personalizzato. Verso il match di lunedì sera (ore 20.30) contro l’Arezzo è in dubbio anche il secondo portiere Leonardo Vitali, che nella partita di Coppa contro il Trapani ha subito un trauma contusivo al muscolo della coscia sinistra. Vitali procede con il lavoro personalizzato e lotta contro il tempo per recuperare. Se non dovesse farcela, spazio al terzo portiere Luca Ferretti. Infine, Luca Falbo sta risolvendo la lesione muscolare con lavoro differenziato e terapie mentre Francesco Semeraro si avvicina al rientro in gruppo.