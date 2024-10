Rimini, emergenza infortuni con la Pianese. Buscè: “Ma per Cioffi, Malagrida e Chiarella la preparazione non c’entra”

Continua l’emergenza in casa Rimini che sabato pomeriggio, alle 15, al “Romeo Neri” ospiterà una Pianese appaiata in classifica a quota 12. Agli infortunati di lungo corso Cioffi e Malagrida, si aggiungono De Vitis e, soprattutto Cernigoi. Tutti fermi ai box per problemi muscolari, vero tallone d’Achille di questa prima parte di campionato. “Con lo staff abbiamo scavato a fondo per capire il perché di queste situazioni e abbiamo capito che si tratta, soprattutto per Cioffi, Malagrida e Chiarella (che però per domani è stato convocato per la prima volta in campionato, ndr) di tre situazioni molto particolari che con la preparazione non c’entrano nulla”.

Poi il tecnico biancorosso si concentra sulla gara con i toscani: “Affrontiamo una squadra secondo me molto organizzata, vedendo a video qualche partita che hanno giocato, è una squadra tignosa, che fa bene quelle due-tre situazioni, una avversaria da prendere veramente con le molle. Non ci sono partite facili, ma quella di domani è una di quelle partite in cui bisogna stare veramente attenti”.