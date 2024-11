Rimini, ecco la nuova cittadella dello sport: sarà pronta entro il 2025

Un centro dedicato alla salute e al benessere della persona. Con spazi per praticare sport e un’ampia area riabilitativa. Un luogo aperto a tutti: sportivi e non, single e famiglie. Con un’ampia foresteria, un grande punto ristorazione, ma, soprattutto, un centro che diventerà la nuova Casa del Rimini. Anzi, come hanno detto i responsabili del gruppo Responsible, la nuova “House of Rimini Football Club”. Questo pomeriggio, all’interno della Sala della Marina, al Palacongressi di Rimini, è stato presentato il progetto “Health & Performance Center”. Il primo a prendere la parola è stato il presidente del gruppo Responsible che si è aggiudicato il bando dell’area alla Gaiofana, Stefano Petracca. “Vogliamo creare qualcosa di unico, una cittadella dello sport a 360 gradi che possa diventare un vero e proprio punto d’incontro aperto a tutta la città, a tutta la provincia”.

Insomma, una struttura all’avanguardia. E di struttura ha parlato anche il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, presente all’incontro “Complimenti alla proprietà del Rimini calcio, all’Amministrazione e a tutte le persone che credono in questo progetto. È uno sguardo verso il futuro perché senza strutture di questo tipo sarà impossibile fare calcio”. Un grazie è arrivato anche dal sindaco Jamil Sadegholvaad che potrebbe essere ricordato come il sindaco sotto cui si è realizzata la Casa del Rimini e il nuovo “Romeo Neri”. I lavori inizieranno prima della fine dell’anno per concludersi entro il 31 dicembre del 2025.