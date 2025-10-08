Rimini, ecco cosa si rischia dopo il nuovo deferimento

Un’inattesa doccia gelida, in un momento in cui il Rimini, inteso come squadra di calcio, stava fornendo risposte significative e il barometro della situazione extra-campo oscillava (o sembrava oscillare) verso il sereno. Quella di ieri è stata invece una giornata nera, che ha riportato il Rimini indietro di un mese. A distanza di 30 giorni dal deferimento per la mancata presentazione della fideiussione integrativa, all’ora di pranzo è arrivata la penalizzazione di un punto. Ma poco prima della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, c’era stato un nuovo deferimento. Questo, sì, inaspettato. Con ordine.