Rimini e Megelaitis verso l’accordo fino al 2027

Rimini e Megelaitis verso un consistente rinnovo contrattuale. La società ed il difensore lituano si avviano a rinnovare il contratto con scadenza 2027. Un chiaro segno di stima verso un giocatore che raramente sbaglia una partita. Intanto ieri si è svolto il primo allenamento, preceduto da un video, di Gagliano in gruppo, dal quale rimangono sempre fuori Cernigoi, Brisku, Gorelli e Falbo.

Il Rimini annuncia che il match analyst del Rimini, Filippo D’Alesio, ha conseguito la licenza di allenatore Uefa A, risultando il migliore del proprio corso.

Sulla partita di sabato va sottolineato che la Lucchese sta vivendo giorni piuttosto caldi. Il gruppo Bulgarella ha lasciato infatti la guida della società dopo due anni, ieri un comunicato ufficiale ha parlato di cessione ad una non precisata cordata lombarda (ma è sicuramente il Sanbabila Srl, ndr) che per il closing si è affidata all’avvocato napoletano Giuseppe Longo. Conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo il 22 gennaio, ma l’ambiente lucchese e l’amministrazione comunale sono in fermento, perché non si conoscono bene le strategie di mercato e pertanto c’è grande preoccupazione per il futuro. Pertanto sabato al “Romeo Neri” si presenterà una squadra desiderosa di far bene davanti ai nuovi proprietari, ma anche senza punti di riferimento importanti. Insomma sarà una Lucchese con tante incognite.

