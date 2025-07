Rimini e Bennet: è attesa la fumata bianca

La tavola rimane apparecchiata. Ma cambia l’ospite. La Building Company Italia Srl viene invitata ad alzarsi definitivamente, saluta, apre la porta e se ne va a digiuno. A prendere il suo posto l’australiano Jason Bennett, che a dir la verità aveva preso contatto con il Rimini prima che il Rimini raggiungesse un accordo di massima con l’azienda di Carate Brianza. Bennett aveva mollato la presa perché “gelato” dal sequestro conservativo delle quote del club; ne aveva così approfittato la società dell’amministratrice unica Giusy Anna Scarcella, che in pochi giorni era riuscita a fissare per oggi la chiusura dell’affare.

