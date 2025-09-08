Rimini deferito dalla Federcalcio per non aver prodotto la fideiussione extra-budget: nuova penalizzazione in arrivo

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Lega Pro, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Us Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) e il Rimini Fc (Girone B di Serie C) per una serie di violazioni di natura amministrativa. In arrivo una nuova penalizzazione, che sarà di almeno 2 punti in quanto alla società è stata contestata la recidiva.

Questo il deferimento del Rimini: “Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dell’8 agosto 2025, a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati, di cui al C.U. 294/A del 9.5.25. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S.”.