Rimini decimato a Gubbio. Troise: “Pronti per una gara seria e di mentalità”

Un Rimini decimato, senza sette giocatori tra infortunati (Pietrangeli, Rosini e Iacoponi) e squalificati (Langella, Lamesta, Morra e Lepri) vuole chiudere al meglio la regular season questa sera (ore 20) al “Barbetti” di Gubbio per dare continuità alla bella vittoria ottenuta in casa sull’Entella e per conquistare il miglior piazzamento possibile nei play-off. “Ci siamo goduti quello che è stato un bellissimo obiettivo, poi siamo tornati a fare le cose serie, perché in palio ci sono punti, in palio c’è un discorso di rimanere con la testa e con il fisico legati a quello che sarà poi un play-off che si giocherà molto probabilmente nell’immediato – ha sottolineato l’allenatore del Rimini, Emanuele Troise in conferenza stampa-. Sarà un’opportunità per tanti che partiranno dall’inizio e che hanno visto qualche partita di troppo dalla panchina, quindi in termini di motivazione ci sarà spazio. E poi ribadisco: è una classifica nella quale può succedere ancora di tutto, anche se la percentuale è bassissima, noi ci dobbiamo provare e dobbiamo andare a fare una gara seria e di mentalità”.