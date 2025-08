Questa mattina Filippo D’Alesio ha accettato di fare un passo indietro: si è dimesso da allenatore del Rimini e ha firmato poi il contratto da tecnico della Primavera biancorossa. A questo punto c’è il via libera per l’ingaggio di Francesco Baldini, che sta incontrando in questi minuti il nuovo direttore sportivo Nember e il segretario generale Marra Cutrupi. Attesa nel pomeriggio la fumata bianca: subito dopo Baldini guiderà l’allenamento del Rimini allo stadio Romeo Neri.