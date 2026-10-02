Rimini, Corrado Della Vista entra nel gruppo dei soci

Un prezioso rinforzo in più per il nuovo Rimini. Nella compagine societaria entra anche Corrado Della Vista, presentato questa mattina in un incontro con la stampa. Della Vista da mesi è stato uno dei motori per la ripartenza del calcio biancorosso, con la squadra di Massimo Gadda che è riuscita a partire nel migliore dei modi in Eccellenza.

Il presidente Marco Lombardi ha introdotto così Bellavista: “Siamo qui a presentare il nono socio che da oggi entra a far parte del Cda. In realtà è un amico che ha fatto una cosa insolita per Rimini riunire quasi 80 imprenditori che sono diventati soci sostenitori. Poi ci tengo a dire che chiunque fosse rimasto scottato dal punto di vista economico con la precedente gestione, siamo pronti a risarcirlo”.

Dal canto suo Della Vista si è detto carico ed entusiasta: “Sono molto contento di entrare a far parte di questo gruppo formato da persone serie con una vita privata e professionale irreprensibile. In realtà mi ero seduto intorno ai primi tavoli poi però mi ero defilato un po’ ma ho cercato di dare una mano con questo coinvolgimento di tanti imprenditori riminesi. Poi ho deciso di farmi coinvolgere in prima persona. Il mio impegno sarà per i prossimi 5 anni”.

Infine, lo sponsor che apparirà sulla maglia sarà 6Tour.com del socio Falzetti.