Rimini, conto alla rovescia: o arrivano i soldi o finisce tutto

Si può dire che da ieri per il Rimini sia iniziato un drammatico countdown finale. Si sono registrate infatti alcune defezioni nel già scarno organigramma della società biancorossa, la più dolorosa e letale è stata quella, anche se ancora non ufficiale, del team manager e addetto arbitro Fabio Gatta. Una rottura che nell’economia del Rimini vorrebbe dire tanto, perché Gatta finora è stato il pilastro societario in campo, l’unica linea di continuità tra la precedente e l’attuale gestione. Se entro una manciata di giorni non accadrà un miracolo, sotto forma di una svolta importante nelle vicende societarie (cioè l’arrivo di un compratore che rilevi il pacchetto completo dalla Building Company), la decisione diventerà ufficiale. Il team manager aveva dato le dimissioni il 3 settembre: la situazione si è trascinata fino ad ora, tra promesse ed disillusioni, fino alla decisione finale. Quella di domenica contro la Juve Next Gen sarà l’ultima di Gatta al Rimini. Sperando, che nelle prossime 72 ore accada il miracolo. Le dimissioni di Gatta, uno dei pochissimi assunti del Rimini, potrebbero avere un effetto a catena anche sui superstiti ed è possibile che martedì, alla ripresa degli allenamenti, ci possano essere gli addii delle poche altre persone sotto contratto.