Rimini con la Lucchese senza l’influenzato Cioffi. Buscè carico: “Per noi questa è “la” partita”

Nessun turnover in vista della semifinale di Coppa Italia. Anzi, domani, con la Lucchese (si gioca al Neri alle 17.30), servirà una partita di grande intensità e grande concentrazione. Lo ha detto Antonio Buscè presentando la sfida con i rossoneri. Prima, però, tutti i presenti in sala Stampa hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare Giuseppe Autuori, il giornalista sportivo riminese scomparso ieri all’età di 81 anni. “La classifica non la guardo, non mi fido - ha detto Buscè - anche perché è vero che la Lucchese ha perso con la Spal ma le ha reso vita durissima. Noi dobbiamo stare attenti, la Coppa non deve interessarci perché domani non è una partita, è “la” partita. I nuovi? Ci daranno una grande mano, ne sono sicuro e domani saranno a disposizione”. Anche con i toscani sarà un Rimini in emergenza, oltre a Gorelli, Brisku e Falbo, out per infortunio, non ci sarà Lepri che sconterà la seconda giornata di squalifica e Cioffi a letto con il virus influenzale.