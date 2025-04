Si profila il rientro di Simone Colombi sabato a Pesaro nel derby contro la Vis. Il portiere titolare in campionato ieri ha svolto un lavoro regolare con la squadra e sarà a disposizione di Buscè. Ieri solo De Vitis ha lavorato a parte, per il resto tutti disponibili e il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta.

Il giudice sportivo ferma per una giornata per recidività in ammonizione Gianluca Longobardi, per lo stesso motivo sabato non ci sarà, nelle fila della Vis Pesaro, il grande ex Francesco Nicastro.

Il Rimini Fc ha lavorato per reperire altri biglietti disponibili per la finale di Coppa Italia di martedì prossimo, nelle prossime ore si vedrà se qualcosa si sblocca.

Infine, il Collettivo Riminese organizza il pullman per Pesaro. Partenza da piazzale del Popolo alle 13.30, quota 10€. Per info e prenotazioni Ivan al 335.5711536 oppure Claudio al 338.8162999.