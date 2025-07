Rimini, clima rovente alla commissione consiliare: “Buffoni, non è ora di metterci la faccia?” VIDEO

Il Rimini ha pagato gli stipendi di maggio, con i bonifici arrivati questa mattina sui conti dei tesserati. I dipendenti non tesserati saranno invece pagati lunedì, mentre il vice presidente Sanapo ha confermato le sue dimissioni. Clima inevitabilmente teso alla Commissione Consiliare di questa mattina per fare il punto sulla cittadella dello sport alla Gaiofana. Assente Stefano Pétracca , con la proprietà biancorossa rappresentata da un tecnico. Presente una delegazione di tifosi arrabbiati e delusi che hanno invitato la proprietà del Rimini “a metterci la faccia”. L’aria col passare dei minuti si è fatta rovente, con i tifosi a gridare: “Buffoni!” sfogando la loro rabbia per una situazione molto preoccupante.

In commissione si alzano i toni, con i tifosi biancorossi che sfogano tutta la loro frustrazione di fronte alle parole sul futuro del Centro Sportivo dell’area ex Ghigi, un progetto che vede la partnership del Comune e del Rimini Calcio, che però paradossalmente oggi è una squadra che non esiste.

I tifosi della Curva Est in queste tribolatissime settimane hanno chiesto più volte alla proprietà di dimostrare con i fatti di avere le risorse necessarie per portare avanti il progetto sportivo oppure di farsi da parte e vendere. Come era ampiamente prevedibile, sono andate in scena le contestazioni in aula da parte di una trentina di tifosi. “Parlate di Rimini ma la squadra non c’è” urlano i tifosi. La presidente della Commissione Annamaria Barilari ha ribattuto: “Stiamo parlando della struttura non del Rimini”, ma il clima è rimasto infuocato, con tanta rabbia verso i proprietari del club, assenti nel bel mezzo di un nuovo giorno di caos del club biancorosso.