Rimini, Cioffi e Malagrida ci saranno contro la Spal

Cioffi e Malagrida sono apparsi in grande spolvero nell’allenamento di ieri mattina. Quindi entrambi risponderanno presente domani alla convocazione di Buscè quando sarà in programma la seduta di rifinitura in vista del match con la Spal (venerdì sera al Romeo Neri alle ore 20.45). A questo punto l’unico che darà forfait sarà Chiarella il quale sta continuando a svolgere allenamento differenziato. Oggi i biancorossi si alleneranno al pomeriggio.

Terna arbitrale

E’ stata designata la terna arbitrale per l’incontro con gli estensi. L’arbitro sarà Domenico Mirabella di Napoli (assistenti Veronica Martinelli di Seregno e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia, IV ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA