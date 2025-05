Rimini, che festa per gli “eroi” del 2005: la Supercoppa è tornata a casa - Gallery

Gli “eroi” c’erano praticamente tutti. Quelli sul campo, ma anche quelli fuori del campo. Mancava solo lui, l’eroe degli eroi, il più grande di tutti: Vincenzo Bellavista. Ma nel corso della serata, organizzata da Icaro Sport per festeggiare i vent’anni dalla promozione del Rimini in serie B, la terza della storia biancorossa, il nome del patron è stato invocato più e più volte. Da Leonardo Acori, condottiero delle pagine più belle di quegli anni, e dai suoi ragazzi a partire da capitan Luca D’Angelo per arrivare al giocatore per il quale Bellavista stravedeva, Adrian Ricchiuti. Qualche capello bianco in più, qualcuno anche con qualche chilo in più, i giocatori hanno rivissuto quella straordinaria stagione accolti da un Flaminio che ha abbracciato i ragazzi che fecero l’impresa. Il momento più emozionante è stato, naturalmente, la consegna della Supercoppa di Serie C che da casa Cocif è scesa in Riviera per essere accolta nella sede del Rimini dove troverà posto proprio a fianco della Coppa Italia vinta quest’anno.

