Rimini carico verso Perugia. Troise: “Pronti a giocare i 90 minuti in tutto e per tutto”

Il Rimini ci ha preso gusto e non intende fermarsi. Domani sera (dalle 20.30) allo stadio “Curi” di Perugia i biancorossi sono attesi da un match da dentro o fuori, così come martedì a Gubbio, nel 2° turno dei play-off. “Conosciamo la complessità della gara – ha detto il tecnico Emanuele Troise - il Perugia è una squadra che gioca con una struttura diversa. L’ultima partita deve essere di incoraggiamento. Una serata di emozioni quella di Gubbio, che ha creato giusti aspettative, ma a Perugia sarà una partita diversa, perché il Perugia sulla fase di non possesso è rimasta una squadra di impatto nell’uomo contro uomo, sotto l’aspetto offensivo ha aggiunto più manovra in determinanti frangenti, va più alla ricerca della risalita a livello di fraseggio. Riescono ad attaccarti sia dalle zone centrali che laterali, riescono molto spesso ad arrivare alle ampiezze. L’altro elemento sono i piazzati perché in termini di struttura fisica è una squadra molto forte”.

Cambiano le prospettive, ma non l’obiettivo. “Dobbiamo concentrarci soprattutto sulla partita di domani. Bisogna portare in campo una certa mentalità, significa giocare i 90 minuti in tutto e per tutto. Dopo questa partita i play-off cambiano”.