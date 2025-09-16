Rimini, c’è lo spazio per qualche rinforzo

In casa Rimini l’estate si trascina come un tempo sospeso, fatto di attese senza fine. L’autunno astronomico è ormai alle porte, ma in via XX Settembre le giornate scorrono uguali, come in un ciclo che si ripete all’infinito. Stefano Giammarioli non ha sciolto le riserve per il suo ingresso al Rimini, benché continui, da fuori, a dare il proprio sostegno alla nuova proprietà. Domenica ci sono stati un paio di contatti telefonici, nei quali la Building Company ha ribadito di aver provveduto a versare i contributi federali al fine di evitare l’ennesimo deferimento, alla scadenza di oggi.

Ieri Giammarioli è tornato a Rimini, presenziando all’allenamento e al galoppo tra prima squadra e Primavera. L’allenatore Filippo D’Alesio sta cercando di infondere serenità ai giocatori e si dice contento del gruppo a sua disposizione, formato da giovani di talento. Definire quelle di D’Alesio parole di circostanza sarebbe irriguardoso verso un giovane tecnico che sta lavorando con grande impegno in una situazione non facile, ma è chiaro che questo Rimini necessiti urgentemente di rinforzi: nelle prime 4 partite ha perso tre volte e non ha mai vinto e i play-out sono già lontani 12 punti.