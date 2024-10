Rimini, Buscè oltre la sconfitta con la Spal: “Usciamo ancora più forti da questa partita”

La striscia vincente del Rimini si è fermata contro la Spal (0-1) con più di un rammarico per il gol annullato nel finale a Lepri. Così Antonio Buscè a fine gara: “Per non fare polemica preferisco non parlare di errori arbitrali. A me dispiace perché i ragazzi meritavano il pareggio per quello che hanno fatto nel secondo tempo. Certo, se ha fatto questa chiamata e c’era il fuorigioco, ha fatto una chiamata da mondiale. Ma se non c’è il fuorigioco, e qualche dubbio ce l’ho pur vedendo le immagini, ha fatto un errore. Però sono cose che lasciano il tempo che trovano, alimentano polemiche. Ha visto così, fine. Si pensa alla prossima partita e chiudiamo il capitolo Spal. Bravi in ogni caso i miei ragazzi. Noi usciamo ancora più forti da questa partita, e dobbiamo avere ancora più consapevolezza di quello che possiamo fare”.