Rimini, Buscè: “La squadra è abbastanza matura per pensare solo alla Spal”

RIMINI. Sarà tutta una questione di testa. Antonio Buscé non ha molti dubbi al riguardo. La partita domani pomeriggio al “Mazza” (si gioca alle 17.30) di Ferrara contro la Spal, per il Rimini, dipenderà molto dallo spirito con cui Colombi e compagni scenderanno in campo. Perché dopo la straordinaria prestazione di martedì sera, con tanto di biglietto staccato per la finalissima di Coppa Italia di Serie C, un calo nervoso potrebbe anche esserci. “Non voglio utilizzare la parola rischio perché sarebbe un termine molto forte, ma è indubbio che inconsciamente una cosa del genere potrebbe capitare – sottolinea il tecnico biancorosso -. Credo che i ragazzi, però, abbiano raggiunto un livello di maturità tale da portarli ad accantonare quanto fatto con il Trapani per catapultarsi di nuovo in campionato”.