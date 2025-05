Rimini-Buscè, in settimana l’annuncio dell’addio

E’ la settimana dell’addio al tecnico Antonio Buscè. Cronologicamente si parte questa sera quando è in programma l’ultimo atto del Rimini edizione 2024-2025. Infatti allenatore, staff tecnico, giocatori e soprattutto la società con la presidente Stefania Di Salvo in testa si raduneranno a cena, dove i sorrisi si sprecheranno visto che alla fine della fiera è stata una stagione positiva. Dunque, non sarà un ritrovo in tono minore, tutt’altro anche se magari ieri poteva esserci il Rimini contro il Pescara e non la Vis Pesaro nella partita d’andata dei quarti di finale.

Rimini-Buscè ultimo atto

Una cena dove Buscè si congederà definitivamente dal pianeta Rimini. Infatti ormai è risaputo che le strade si divideranno dopo appena un anno perchè la società è intenzionata a sondare altri profili e non ci sarebbe da stupirsi se anche lo stesso tecnico voglia fare un’esperienza diversa. Quindi non è detto che sia per forza una decisione unilaterale, anzi potrebbe essere anche consensuale. Non cambia comunque il finale di questa vicenda dove il Rimini sarà sempre grato a Buscè per il cammino in Coppa Italia mentre magari lo sarà un po’ meno per quello in campionato culminato con otto sconfitte casalinghe e l’allenatore campano lo sarà invece per l’opportunità che la società romagnola gli ha concesso l’estate scorsa portandolo tra i professionisti lui che fino a quel momento aveva calcato al massimo la serie D. Pertanto sarà un addio senza strascichi come invece magari può succedere in altre occasioni, gli sguardi si incroceranno, strette di mano iniziali e soprattutto finali e ognuno per la propria strada.

Poi l’annuncio ufficiale