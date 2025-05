Rimini-Buscè, il grande gelo: il tecnico liquidato con un comunicato freddissimo

La novità non è l’addio di Buscè perchè era già avvenuto da tempo, ma il contenuto del comunicato ufficiale della separazione. «Il Rimini Football Club comunica che il rapporto di lavoro con il mister Antonio Buscè si interromperà il 30 giugno. La società intende ringraziare il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto durante la stagione». Per carità un comunicato normale, lineare, semplice, senza però alcun riferimento per esempio alla Coppa Italia vinta che è stata comunque un fatto senza precedenti nella ultracentenaria storia del Rimini. In sostanza poche righe con i consueti ringraziamenti generali per il lavoro svolto.

