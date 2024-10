Rimini, Buscè hà già utilizzato 22 giocatori con 7 fedelissimi

Sono ventidue i giocatori utilizzati da Antonio Buscé in queste prime dieci giornate di campionato. Praticamente quasi tutta la rosa a sua disposizione. Devono ancora fare il loro esordio Leonardo Vitali, Luca Ferretti, Marco Chiarella e il giovanissimo Bryan Brisku. Ma per motivi diversi. I due portieri sono chiusi da Simone Colombi mentre l’ex Catania è stato convocato per la prima volta sabato contro la Pianese dopo il lungo infortunio muscolare subìto in Coppa Italia. Il classe 2006, invece, è stato portato in panchina per fargli respirare l’aria della prima squadra.

Numeri alla mano i fedelissimi del tecnico di Gragnano sono sette: Simone Colombi, Matteo Gorelli, Tomas Lepri, Linas Megelaitis, Christian Langella, Marco Garetto e Giacomo Parigi. Di questi, però, solo il capitano è sempre partito tra i primi undici e non è mai uscito dal campo, per un totale di 900 minuti giocati. Alle sue spalle ci sono Christian Langella e Linas Megelaitis. Il numero 33 ha messo insieme 890 minuti (a Perugia è uscito all’80’ per lasciare il posto a Piccoli) mentre il lituano ha giocato 889 minuti (con il Milan Futuro ha lasciato spazio, sempre al solito Piccoli, all’81’). Matteo Gorelli, invece, è partito titolare, e non è mai uscito, ben nove volte. L’unico subentro è arrivato alla prima in casa quando con la Virtus Entella ha preso il posto di Alessandro De Vitis al 55’: per lui i minuti in campo sono 845’. Numeri molto simili al difensore di Grosseto li ha Marco Garetto, lui in campo c’è stato 823’: nove presenze dall’inizio, è subentrato al 55’ con la Virtus Entella prendendo il posto di Fiorini, per poi uscire all’80’ con il Pescara (è entrato Piccoli), all’87’ con l’Ascoli (Accursi) e al 75’ con la Spal (Cioffi).

Altro sempre presente è Tomas Lepri che ha indossato la maglia da titolare per nove volte per un totale di 774’ giocati. Un solo subentro, a Lucca, dove ha giocato gli ultimi dieci minuti al posto di Fiorini e due uscite anticipate con il Pescara al 60’ e con il Milan Futuro al 74’, sempre sostituito da Bellodi. Infine Giacomo Parigi, l’attaccante arrivato quest’estate è partito insieme ai compagni per ben sei volte venendo sostituito (sempre da Ubaldi) con Carpi (64’), Lucchese (64’), Milan Futuro (79’) e Arezzo (77’). Quattro i subentri: con la Virtus Entella (26’ al posto di Ubaldi), con il Pescara (30’ al posto di Cernigoi), e con Ascoli e Perugia, sempre al primo minuto della ripresa e sempre per Ubaldi.