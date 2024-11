Rimini, Buscè: “Contro la Torres servirà grande intensità e non dovremo sbagliare nulla”

L’orario è inusuale, perché domani, al “Neri”, contro la Torres, si giocherà alle 12.30. Quello che non dovrà essere inusuale sarà l’atteggiamento con cui scenderà in campo il Rimini. Parola di Antonio Buscè. “Domani affrontiamo una squadra costruita per vincere che ha alzato ancora di più l’asticella dopo l’ottimo campionato dello scorso anno. Noi dovremo fare una partita di grande intensità, di grande attenzione, cercando di non sbagliare nulla perché contro formazioni di questo calibro, paghi caro ogni errore. Soprattutto dovremo avere fame dal primo all’ultimo minuto. Stiamo costruendo poco? Quando giochi con squadre che si chiudono facciamo fatica perché ci mancano i due giocatori con più fantasia”.

In realtà, per domani, uno ne recupera perché Cioffi andrà in panchina. Torna anche Lombardi mentre rimangono ai box Gorelli e Malagrida.