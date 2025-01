Rimini, Buscè ammette: “Il meccanismo si è un po’ inceppato”

Antonio Buscè spiega la prova opaca della sua squadra: «E’ un momento in cui non facciamo gol come è successo fino a prima delle feste, quando facevamo qualche gol in più e vincevamo le partite. Ne abbiamo vinte parecchie perchè lo sforzo che facevamo veniva gratificato dai gol. Ora si è inceppato un po’ il meccanismo – sottolinea il tecnico - ma è anche fisiologico, nell’arco di un anno ci può stare di perdere un po’ di brillantezza. Questa settimana abbiamo avuto questa lunga trasferta di Coppa Italia, e ci teniamo tantissimo a portare avanti questa avventura, per cui stiamo cercando di tener botta in ogni campo dove giochiamo ma non è facile. Anche qui abbiamo giocato con un solo difensore in panchina, Fiorini faceva il braccetto perché Gorelli era rientrato questa settimana. Sono situazioni che ti vengono a pesare. Garetto è un po’ stanco, Langella fisicamente non è più brillante come un mesetto fa, e uguale gli attaccanti. Non sono scusanti ma siccome lavoriamo tanto e non ci si risparmia, ci può stare che per qualche partite non riusciamo a fare gol. Siamo al dodicesimo clean-sheet, e non sono pochi, dodici partite senza prendere gol. Devo dire solo bravi ai miei ragazzi, hanno dimostrato attaccamento alla maglia. Li elogio per quanto stanno facendo in questa stagione».

Ora una settimana tranquilla di lavoro per preparare la prossima sfida. «Sì, non avremo il turno di Coppa Italia né da fare viaggi, cerchiamo di recuperare qualche giocatore, lo stesso Gorelli per esempio. Qualche giocatore ha bisogno di fare la settimana tipo che ci vuole. Poi quando ci sarà il prossimo turno di Coppa Italia penseremo anche a quello, ora testa al Perugia».

Simone Colombi racconta la sua super parata in occasione del rigore: «E’ stata una parata più che altro importante in un momento in cui il risultato era in bilico, parare un rigore è un segnale importante per la squadra, siamo stati bravi a reggere l’urto, cercare di proporre qualcosa ogni qualvolta ne abbiamo avuto la possibilità ma era complicato per il fondo brutto».

