Rimini, Braglia tesserato grazie a un artificio

Infine, il calcio. La sconfitta con il Gubbio è stata assolutamente immeritata per il numero di occasioni avute dal Rimini. In particolare nel primo tempo, con la parata miracolosa del savignanese Nicola Bagnolini a deviare sul palo il destro di Fiorini prima che l’ex cesenate Tommasini, sfruttando un errore di lettura di Bellodi, segnasse la rete della vittoria. Poco efficace l’assalto finale con il sinistro di Falbo alle stelle, il colpo di testa di Mini fuori di poco, l’occasione sbagliata da Jallow e il destro di Langella che ha accarezzato il palo. Insomma, una prova nel complesso positiva ma che ha dimostrato ancora la fragilità di una squadra che ha bisogno di rinforzi se vuole provare a salvarsi.© RIPRODUZIONE RISERVATA