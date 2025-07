Rimini-Bennett, quanta fatica per arrivare a tagliare il traguardo

Il Rimini Football Club viaggia ormai su due realtà parallele che molto presto potrebbero convergere. La trattativa per il passaggio delle quote al fondo australiano Durant Wyot Capital di Jason Bennett sarebbe, il condizionale è d’obbligo, sul rettilineo finale, entro oggi al massimo si dovrebbe chiudere al termine di estenuanti trattative Down Under. Questa è la realtà virtuale, che potrebbe diventare realtà fattuale entro poche ore, ma che ancora va considerata una possibilità. Poi c’è la vita vera che stanno portando avanti i singoli attori di questa vicenda. A Riolo Terme c’è una squadra che lavora duramente agli ordini del tecnico Filippo D’Alesio, sotto il coordinamento del direttore sportivo Antonio Di Battista che anche ieri era al lavoro nella sede del ritiro, tra i pochi a non essersi dimesso. Sta lavorando intensamente per il Rimini, quello di domani, anche il direttore sportivo in pectore Piergiuseppe Savio, che dai vertici della società australiana ha avuto l’indicazione di entrare in scena subito dopo il closing, tant’è che potrebbe essere a Riolo per il passaggio delle consegne domani o venerdì. Gli è stato detto di iniziare a lavorare per la squadra e già sono stati fatti i primi passi, in collaborazione con l’amministratore delegato Antonio Masullo che sarà il plenipotenziario di Jason Bennett a Rimini, con potere di firma. Se ci sarà questo benedetto closing incombono scadenze ravvicinate che se non dovessero essere rispettate possono comportare multe e penalità. Entro dieci giorni dalle dimissioni di Marco Mercuri dovrà essere individuato il nuovo segretario generale, entro domani devono essere indicati l’allenatore della Primavera ed il responsabile del settore giovanile. A quest’ultimo riguardo Piergiuseppe Sapio ha chiesto ad Angelo Sanapo di rientrare nel ruolo da cui si era dimesso. Sempre entro domani dovrà essere indicato lo Slo, il Supporter Liaison Officer, l’ufficiale di collegamento per i tifosi. Sul fronte degli organi tecnici arrivano conferme per Mark Juliano come allenatore e Nicola Amoruso come direttore generale. L’ex Juventus è stato direttore del settore giovanile nella Reggina in serie A e B e direttore sportivo a Palermo nell’anno della promozione dalla B alla A. I nuovi arrivati stanno già operando anche sul mercato, seppure in via non ancora ufficiale.