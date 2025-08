Rimini-Baldini: salta tutto, si cerca un nuovo allenatore

È definitivamente naufragato l’approdo di Francesco Baldini sulla panchina del Rimini. Dopo che le parti si sono viste martedì mattina e non è stato raggiunto l’accordo, nel pomeriggio l’allenamento è stato condotto dal preparatore atletico Alberto Galdiolo. Da poco si è venuto a sapere che la frattura tra le parti è ormai insanabile e quindi il Rimini si deve cercare un nuovo allenatore. Dallo staff di Baldini trapela che non è stato un problema economico a determinare la rottura. Nella squadra di Baldini c’era l’allenatore in seconda Luciano Mularoni, il preparatore dei portieri Bertaccini, il preparatore atletico Gemignani e il collaboratore tecnico Claiton Dos Santos.