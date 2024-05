Rimini, avere Gigli a Gubbio sarà dura

Mezzo sospiro di sollievo per il Rimini. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Nicolò Gigli ieri pomeriggio infatti non ha evidenziato fratture ma unicamente un forte trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Tradotto: considerando che è venerdì, le speranze di vedere il centrale in campo a Gubbio sono piuttosto remote anche se ovviamente verrà fatto il possibile, soprattutto dal difensore che ci tiene parecchio visto l’inizio dei play-off e la voglia di riscatto dopo la brutta debacle di domenica scorsa.

Troise ha già pronte diverse alternative riguardo alla difesa da schierare. Il tandem dei centrali con ogni probabilità sarà composto da Pietrangeli, lasciato a riposo precauzionale in Umbria ma pronto a ruggire, e Gorelli, che rispetto all’avvio di campionato è decisamente trasformato. Insuperabile nell’ultimo mese, ha tutto quello che serve anche dal punto di vista caratteriale in gare simili. Insieme costituiscono una coppia piuttosto rocciosa e massiccia. L’alternativa è l’utilizzo di Lepri, che però è stato impiegato per larghi tratti come terzino destro, ruolo non propriamente suo dove però paradossalmente ha reso meglio. La sua duttilità lo tiene in corsa per una maglia da titolare sia al centro sia come terzino destro al posto di un discontinuo Tofanari. Salvo ribaltoni o rivoluzioni che in questo momento non servono, è certo invece lo schieramento dell’ex Semeraro sull’altro lato. Al di là degli interpreti comunque una cosa è tanto banale quanto obbligatoria: il Rimini non deve subire gol, altrimenti in una gara secca dove serve la vittoria obbligatoria (che fuori casa manca tra l’altro dal 24 febbraio) contro un’avversaria di indiscusse qualità offensive (Di Massimo e Udoh se in giornata possono diventare incontenibili) andare sotto sarebbe più di una mezza sentenza e poi servirebbe davvero un’impresa.

Chiaramente non dipenderà solo dalla linea dei difensori ma da tutto il lavoro della squadra, che dovrà tornare quel Rimini versione Troise 1.0 dove si concedeva pochissimo e venivano capitalizzate al massimo tutte le occasioni davanti. I numeri del pacchetto arretrato sono infatti poco incoraggianti. I biancorossi perdono da cinque gare consecutive fuori dal Neri e hanno subìto addirittura 15 gol in altrettante partite (19 incassati nelle altre 14 giocate in viaggio). Nel 2024 solo due i clean sheet contro Juventus Next Gen e Perugia, ma in generale spesso Colombi ha dovuto fare gli straordinari. Sicuramente con i rientri di Pietrangeli, Langella, Lamesta, Morra, Lepri e Malagrida (avrà più minutaggio a disposizione) sarà un Rimini più competitivo rispetto a domenica, ma attenzione alla partenza, perché ogni passo falso potrà appunto rivelarsi un punto di non ritorno.

Prevendita

Per il settore ospiti si utilizza il circuito Viva Ticket e la disponibilità è di 1.175 tagliandi al prezzo unico di 10 euro più i diritti di prevendita. Il via ieri alle 18 fino alle 19 di lunedi, con la specifica che il botteghino settore ospiti rimarrà chiuso il giorno della gara. I residenti della provincia di Rimini potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti Curva.

