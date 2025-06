Rimini: aspettando l’allenatore, sirene trapanesi per Parigi

Il Rimini stringe sul nuovo allenatore. I tempi in effetti si sono allungati a dismisura, per una delle scelte più sofferte e diluite nel tempo nella storia recente del club biancorosso. Ma ieri sera c’è stato l’ultimo capitolo, con la presentazione di tutto il “pacchetto tecnico” alla dirigenza e questo dovrebbe essere stato l’ultimo passaggio importante. Poi weekend di “riposo” e lunedì o martedì finalmente la presentazione ufficiale.

La difficoltà nella costruzione di un team tecnico di vertice è stata causata dal fatto che, una volta individuato l’allenatore, era necessario costruire ex novo lo staff che lo accompagnerà, quindi allenatore in seconda, preparatore atletico, preparatore responsabile dei recuperi dagli infortuni e preparatore dei portieri. Da fonti ufficiose pare abbia salutato la compagnia Federico Agliardi con direzione Cesena, per cui è stato necessario trovare un nuovo preparatore dei portieri. In tutto, cinque soggetti nuovi, allenatore compreso, per un costo complessivo che non si allontana molto dal budget dell’anno scorso.

Intanto sta entrando nel vivo il calciomercato ed il Rimini ha due, tre elementi che fanno gola ad altre società. Uno di questi è Giacomo Parigi che potrebbe lasciare la Romagna in direzione Trapani. L’attaccante, autore di 14 gol e 8 assist in 44 presenze tra Coppa Italia Serie C, campionato e play-off, è un obiettivo caldo del mercato. Con il contratto in scadenza nel 2026 (con opzione di rinnovo), si attendono sviluppi dal 1° luglio, quando aprirà la finestra estiva. Dallo staff tecnico si fa capire che di ufficiale non c’è nulla, ma che è naturale che il giocatore sia appetito e che se qualcuno è interessato, visto che è sotto contratto, prima o poi si dovrà palesare in società. Intanto si allunga la fila delle società illustri sulle orme di Sulayman Jallow, il gioiello del settore giovanile del Rimini. Dopo Fiorentina e Bologna si è mosso anche il Napoli. Conferma tutto l’agente di Jallow, Luigi Sorrentino in un’intervista rilasciata a Kisskissnapoli.it in cui ha ribadito che la società partenopea ha cercato il giocatore privilegiando un contatto diretto con il direttore generale Giuseppe Geria. Vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi. Ma ora è prima il momento dell’allenatore.