Rimini, arriva il primo passo falso ma le indicazioni sono positive

RIMINI 0

LUNANO 1

RIMINI (4-3-1-2): Pollini (1’ st Roberto); Fabbri (1’ st Ciavatta), Nava(1’ st Bellavista), Maggioli

(1’ st Carnesecchi), Magnanini (1’ st Moricoli); Zannoni (1’ st Bertani), De Angelis (1’ st Pasquini), Nisi (1’ st Malavasi, 30’ st Zannoni); Cicarevic (1’ st Ammora); Piazze, Carmona

(1’ st Vitucci). A disp.: Vitez. All.: Gadda.

LUNANO (4-3-3): Pagliardini; Olivi, Nobili, Arcangeli (5’st Beninati), Notarile; Kalombo (20’st Franca), Kolpachkov (5’st Di Pollina), Carta; Conti, Altobello, Peroni (34’ st Zazzeroni). A disp.: Orsini, Battistoni, Lorenzoni, Santilli, Canti, Pennacchini, Traina. All.: Manfredini.

ARBITRO: Sammaritani di Ravenna.

RETE: 30’ st Carta.

AMMONITO: Bellavista.

NOTE: Pomeriggio caldo, spettatori 600 circa. Angoli 3-2 per il Lunano.

Si ferma a tre la striscia vincente del Rimini in questo precampionato. Ma il cantiere biancorosso continua a girare con i numeri giusti. La prima caduta della nuova era lascia l’amaro in bocca soltanto per il tabellino (0-1), perché sul piano del gioco e delle indicazioni la serata amichevole contro il Lunano ha regalato a Massimo Gadda risposte tutt’altro che da buttare. Di fronte c’era la neopromossa marchigiana guidata dall’ex difensore biancorosso Thomas Manfredini, sbarcata in Romagna con il gruppo vincente della scorsa stagione, tanta fame e quel veleno tipico delle squadre già collaudate. Un test vero, spigoloso, utile a mettere benzina e cattiveria nelle gambe in vista degli impegni che conteranno davvero. Un Rimini che soprattutto nel primo tempo ha fatto vedere ottime cose nonostante i carichi fisici: squadra compatta, difesa alta, con i tre davanti a mettere pressione e, soprattutto, pronti a verticalizzare ogni volta che si recupera palla. Gadda lascia a Cicarevic la licenza di sparigliare le carte e non è un caso che le prime due occasioni partano da lui: all’11’ ci prova direttamente con un tocco morbido che costringe il portiere marchigiano a mettere in angolo, poi, al 23’, inventa un filtrante per Piazze che non ci arriva per un pelo. Proprio il continuo cercarsi tra i tre punteros è stata l’indicazione migliore. L’emozione non targata Cicarevic vede il capitano Fabbri protagonista quando al 31’ mette una palla in mezzo con Arcangeli a salvare sulla linea. Poi arriva lo stop con tanti tifosi di casa a scendere le scale del Neri per andare a fare l’abbonamento. L’ultimo dato dice che siamo vicini alle 1.400 tessere sottoscritte.

Al rientro, Gadda cambia tutta la squadra tranne Piazze che rimane fino alla fine mentre Manfredini vuole vedere più a lungo la squadra da campionato. La ripresa del Rimini da meno indicazioni positive con un po’ di apprensione per Malavasi costretto a uscire dal campo. La rete della vittoria dei marchigiani arriva al 75’ con un eurogol di Carta.