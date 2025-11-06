Rimini, altri 3 punti di penalizzazione

Un’altra bastonata per il Rimini. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club biancorosso con un’ammenda di 2.000 euro e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. È stata invece rinviata al 12 dicembre la trattazione del deferimento a carico della Ternana. Le due società erano state deferite lo scorso 7 ottobre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C.

Ora la penalizzazione del Rimini diventa di -15 punti: in classifica la squadra di D’Alesio scende a -4, sempre più all’ultimo posto.