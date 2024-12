Rimini all’assalto del Carpi. Buscè: “Non sentiamoci sazi, siamo a metà strada”

Il Rimini si riaffaccia al Romeo Neri domani nell’inedito orario delle 19.45 per chiedere strada al Carpi. I biancorossi romagnoli vengono da 4 vittorie nelle ultime 5 uscite e provano a cavalcare l’onda di un ottimo finale di 2024. Antonio Buscè parte nella sua analisi con un accenno alla coppa Italia: “Il Trapani? È un avversario blasonato, poi sarà il campo a parlare. Quanto al Carpi è una neopromossa che gioca con entusiasmo e sta facendo bene, ma noi dobbiamo confermare i progressi delle ultime settimane. Abbiamo grande rispetto per la coppa, ma ora c’è il campionato e cerchiamo di fare bene. Sarà fondamentale non essere sazi e non sbagliare atteggiamento: dopotutto siamo solo a metà strada”. Out gli infortunati Cernigoi, Gorelli, Cinquegrano e Brisku. Squalificato Bellodi.