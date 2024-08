Rimini al via, palla a Colombi: “Le sensazioni sono positive”

Prima vigilia di campionato per il Rimini, che svolgerà la rifinitura questa sera alle 20 al Romeo Neri e solo domani mattina partirà in direzione Carpi. Un esordio non facile per i biancorossi di Buscé, contro una neopromossa che ritrova la Serie C dopo un periodo di purgatorio.

Simone Colombi, grande ex della gara, ha buone sensazioni. «Sono positive e giuste – conferma il capitano – stiamo lavorando insieme da oltre un mese e mezzo e devo dire che ho visto un grande atteggiamento da parte di tutti. C’è applicazione, voglia di imparare, di sacrificarsi l’uno per l’altro. Il nuovo tecnico ha portato, come è giusto che sia, le sue idee sia sul piano tecnico-tattico sia per quanto riguarda l’approccio al lavoro. Il suo è un calcio dispendioso, a volte anche rischioso, che a me piace molto».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola