Rimini, a centrocampo ecco il 19enne brasiliano Lopes

Un altro innesto di settembre per il Rimini, che ha annunciato l’arrivo del centrocampista brasiliano Pedro Henrique de Campos Lopes. “Rimini Football Club - si legge nella nota - comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Pedro Henrique de Campos Lopes, centrocampista brasiliano classe 2006. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, ha poi indossato la maglia della Roma per quattro stagioni, prendendo parte ai campionati nazionali di categoria. Successivamente ha proseguito la propria giovane carriera nell’U20 del Corinthians, in una delle società più prestigiose del calcio sudamericano”.