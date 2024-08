Rimini, 800 abbonamenti in curva Est

Ottocento: sono gli abbonamenti venduti in curva Est. Un numero sicuramente importante. Intanto la strada che porta alla finale di Coppa Italia è molto lunga e la curiosità è che se tutto andrà secondo le aspettative (ovvero passaggio del turno a Lumezzane) il Rimini si troverà di fronte prima Morra e poi Lamesta. Ovviamente il condizionale è d’obbligo. In caso di passaggio del turno agli ottavi Colombi e compagni troveranno una tra Atalanta Under 23 e Vicenza (in programma domani alle 21): gara sempre secca da giocare in trasferta. Nel caso di ulteriore impresa (a Vicenza sarebbe per il Lane una rivincita dopo l’uscita ai rigori dell’anno scorso), ai quarti il Rimini si troverebbe, in trasferta, una tra Benevento, Potenza, Pineto e Altamura. Quindi Morra (Vicenza) agli ottavi e Lamesta (Benevento) ai quarti. E’ un’ipotesi e sarebbe anche singolare dopo la fresca cessione dei due ex biancorossi.