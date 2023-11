Rimini, 5 risultati utili di fila: l’ultima volta 13 mesi fa

Qualcosa si muove. Il Rimini sta uscendo dalla situazione di impasse del primo mese e mezzo che lo portò all’ultimo posto solitario in classifica. Dal brutto anatroccolo ora il Rimini pare il principe azzurro. Come sempre la verità sta nel mezzo, non era scarso prima e non è un fenomeno adesso. Il Rimini ha valori tale che dovrebbero restare lontano dalle sabbie mobili per tutta la stagione, se poi succederà qualcosa in più tanto di guadagnato. Se prima i numeri erano impietosi, ora ovviamente stanno tendendo al sereno.

5 risultati utili di fila

Basti pensare all’attuale striscia positiva fatta di cinque risultati utili consecutive tradotti in 11 punti sui 15 a disposizione. Vittorie con Lucchese, Spal e Sestri Levante, pareggi con Ancona e Pescara.

L’ultima volta successe nel campionato scorso dal 2 al 23 ottobre quando la squadra di Gaburro sconfisse Alessandria (3-0), Gubbio (2-1) e Vis Pesaro (5-0), pareggiando con Siena (0-0) e Fermana (2-2).

2 reti subite in 5 partite

Una striscia che parte dalla fase difensiva mai come adesso capace di proteggere la difesa. Appena due gol racimolati in fondo al sacco in questo lasso di tempo, che è tanta roba per chi era abituato ad essere infilzato con regolarità. Una performance addirittura migliore rispetto a quella dell’ottobre dell’anno scorso visto che allora si incassò una rete in più.

Solo in due...

Un passo che soltanto Cesena e Pontedera stanno tenendo. Infatti sia i bianconeri che i toscani hanno totalizzato gli stessi punti, 11, dalla 9ª alla 13ª giornata, tradotto il Rimini ha guadagnato terreno su 17 squadre.

Il Collettivo Riminese

Organizza le trasferte di Cesena in coppa Italia (martedì 28 novembre) e di Pesaro in campionato (domenica 3 dicembre). La quota è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Alfredo 347 8836166 e Ivan 335 5711536.