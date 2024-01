Ricchiuti “regala” un campo ai giovani: “Da Rimini ho avuto tanto, ora voglio restituire”

«Rimini ce l’ho nel cuore, è una città che mi ha dato tanto, come uomo e come calciatore». Per Adrian Ricchiuti, bomber argentino di Lanus, ma riminese di adozione, la Riviera è una parte importante e decisiva della sua vita. Al punto da sceglierla come luogo per vivere. «Vivo qui dal 2002 e dopo aver avuto tanto era ora che restituissi qualcosa. Da qui la decisione di partecipare alla riqualificazione del campo di calcio di via Lagomaggio».

L’associazione dilettantistica “Professional Camp Ricchiuti & Scotti”, infatti, ha presentato, al Comune, un progetto per sistemare, gestire e rilanciare l’impianto sportivo. Proposta che la giunta, nell’ambito del programma di potenziamento dell’impiantistica sportiva di quartiere, ha riconosciuto di pubblico interesse.

Il fischio d’inizio

Il progetto, una volta approvato dall’amministrazione, prevede l’adeguamento degli spogliatoi (abbattimento delle barriere architettoniche e impermeabilizzazione della copertura), il rifacimento del manto erboso e del sistema di irrigazione, il rinnovo dell’impianto di illuminazione: il tutto per una spesa di circa 85mila euro, a carico del privato.

«A fronte - spiega l’amministrazione - della gestione privata per i prossimi cinque anni dell’impianto, che rimarrà, comunque, a disposizione della comunità, grazie all’utilizzo garantito per le scuole, per le società che già utilizzano il campo e per altre attività di pubblico interesse per la città».

Sottolinea l’ex attaccante biancorosso, lo stesso che guidò il Rimini dalla serie D alla serie B fino al pareggio, con suo gol, nella gara d’apertura contro la Juventus: «Questa scelta è un riconoscimento alla cittadinanza». C’è, ora, da attendere l’approvazione del progetto da parte della giunta, dopodiché si potrà procedere con l’affidamento, a titolo gratuito e per cinque anni, dell’impianto. L’obiettivo di Palazzo Garampi è di completare l’affidamento prima dell’estate.

Il commento

«Si tratta di un’operazione virtuosa, dove l’interesse del pubblico ben si interseca con gli obiettivi di un’associazione sportiva che si occupa della formazione dei giovani - commenta l’assessore allo sport Moreno Maresi -. La convenzione esplicita in maniera chiara come l’affidamento della gestione alla Professional Camp Ricchiuti & Scotti nasca con l’obiettivo di ampliare l’utilizzo dell’impianto, che negli orari mattutini rimarrà a disposizione delle scuole della zona e che nel pomeriggio potrà essere utilizzato dalle due società che attualmente lo impegnano, sia per gli allenamenti sia per le partite di campionato, versando al privato la stessa tariffa che il Comune chiede per gli impianti che gestisce direttamente, ad ulteriore garanzia di equità. Questo a fronte di un importante investimento da parte di una società che fa a capo a due ex capitani della Rimini Calcio, che consentirà il potenziamento di un impianto oggi non adeguato».