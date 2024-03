Quando il Rimini di Troise va in vantaggio vince 7 volte su 8

Ci sono anche le volte che il Rimini passa in vantaggio. In una stagione caratterizzata più dai momenti nei quali i biancorossi sono costretti a rincorrere l’avversario, c’è anche però l’altra faccia della medaglia.

7 volte su 8

E quando succede che la monetina cade dalla parte giusta allora il Rimini sorride. Infatti i numeri dicono che fino adesso Colombi e compagni sono passati in vantaggio 10 volte portando a casa ben 22 punti sui 30 disponibili. Tradotto 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Soltanto contro Torres alla seconda giornata a Sassari e poco dopo a Cesena non furono sufficienti i gol di Gigli e Lamesta per portare a casa almeno un punto. Era il Rimini di Raimondi, il che vuol dire se si vuole stringere ancora di più il cerchio che con Troise si è fatto ancora meglio. Perché si parla di un percorso quasi netto (7 successi su 8 partite passate in vantaggio), soltanto al Romeo Neri con il Pineto il gol di Lepri dopo 6’ è stato annullato nel finale da Volpicelli, bestia nera dei romagnoli visto che aveva segnato all’andata il gol-vittoria. Il totale parla, dunque, di 22 punti su 24 totali, tanta roba per un Rimini che spesso parte male dai blocchi di partenza. Insomma basterebbe più attenzione, aspettare l’attimo giusto per mettere poi la testa in avanti per primi rispetto all’avversario consapevoli del fatto che quando ciò succede, l’87.5% delle volte poi vuol dire vittoria.

Due punti di ritardo

Le tre sconfitte in serie con Lucchese, Sestri Levante e Spal hanno avuto l’effetto di rallentare il passo del Rimini rispetto all’andatura dell’anno scorso. Quindi dopo aver eguagliato la marcia del 2023 all’indomani del successo di Ancona, oggi il paragone vede il Rimini a -2 rispetto a 12 mesi fa. Un passivo minimo che sicuramente può essere colmato nelle prossime sei conclusive partite (sperando che non siano le ultime ma ci sia la coda dei play-off ovviamente) soprattutto se la squadra di Troise confermerà quanto di buono ha mostrato contro il Pescara (gli abruzzesi hanno scelto Cascione come tecnico, ex giocatore di Rimini e Cesena).

La nota dolente

La porta è violata da 8 partite consecutive, il che porta i biancorossi indietro di un mese e mezzo, precisamente al 3 febbraio scorso quando in trasferta stopparono il Perugia sullo 0-0, per trovare un sorriso in questa statistica. Per una squadra che vince 7 volte su 8 quando passa in vantaggio diventa a questo punto ancora più fondamentale non subire gol.