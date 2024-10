Primo pareggio interno per il Rimini: la Pianese impone lo 0-0 alla squadra di Buscè

RIMINI-PIANESE 0-0

RIMINI (3-5-1-1): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri; Longobardi, Fiorini (19’ st Ubaldi), Langella, Piccoli (30’ st Lombardi), Falbo; Garetto; Parigi. In panchina: Vitali, Brisku, Bellodi, Chiarella, Semeraro, Accursi, Dobrev, Cinquegrano. Allenatore: Buscè.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Indragoli (43’ st Remy), Polidori, Pacciardi; Boccadamo, Proietto, Odjer (10’ st Simeoni), Nicoli (43’ st Da Pozzo); Falleni (10’ st Mastropietro), Colombo; Mignani (43’ st Frey). In panchina: Filippis, Reali, Papini, Chesti, Barbetti, Pallante. Allenatore: Prosperi

ARBITRO: Esposito di Napoli

AMMONITI: Gorelli, Langella, Indragoli.



Secondo pareggio consecutivo per il Rimini, che dopo l’1-1 di Arezzo fa 0-0 con una Pianese solida e combattiva. Le due squadre, che si sono date battaglia sotto una pioggia battente ma su un campo splendido, salgono a braccetto a quota 13, ma il Rimini ha qualcosa da rimproverarsi, per avere, nel secondo tempo, dato l’impressione di giocare per il pareggio. L’occasione più limpida della partita però è stata per i biancorossi, la traversa colpita da Parigi a inizio gara.