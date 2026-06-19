Primi passi per il nuovo Rimini: chiesta l’assegnazione del titolo sportivo alla Figc

Primo passo ufficiale del nuovo Rimini, che ha chiesto affiliazione e assegnazione del titolo sportivo alla Figc. Lo sguardo ora si sposta verso i prossimi due consigli federali del 22 giugno e del primo luglio.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha inviato una lettera al presidente dimissionario della Figc Gabriele Gravina per richiedere l’attivazione formale della procedura per l’assegnazione del titolo sportivo della Città di Rimini in modo da poter partecipare, attraverso una nuova società rappresentativa del territorio, al Campionato regionale di eccellenza – Regione Emilia-Romagna della Lega Nazionale Dilettanti (LND).

“Tale soluzione – scrive il sindaco - consentirebbe di garantire la continuità della tradizione calcistica riminese, salvaguardando il valore sportivo, sociale e identitario che il calcio rappresenta per la comunità locale”.

È del 28 novembre scorso il provvedimento con cui la stessa Figc ha disposto la revoca dell’affiliazione alla società Rimini Football Club S.r.l., a seguito della messa in liquidazione. “Questo – ricorda il sindaco - ha comportato la decadenza automatica di tutti i tesseramenti oltre all’immediata interruzione di ogni attività sportiva dalla stessa gestita, determinando di fatto la cessazione dell’attività calcistica federale riferibile alla principale realtà sportiva della Città di Rimini, privando il territorio, i tifosi e l’intera comunità locale di un patrimonio sportivo, oltre che sociale, di particolare rilevanza”.