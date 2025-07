Presa di posizione forte e decisa dei giocatori del Rimini: «Siamo perplessi e preoccupati vedendo i nomi attualmente accostati alla nostra società»

Una presa di posizione decisa e forte, quella dei giocatori del Rimini, che hanno inviato questo lettera: “Come gruppo squadra sentiamo il dovere di condividere il nostro pensiero rispetto a quanto appreso nelle ultime ore. Essendo venuti a conoscenza di un probabile passaggio di proprietà imminente, vogliamo esprimere le nostre perplessità e preoccupazioni , soprattutto alla luce dei nomi attualmente accostati alla nostra società. Nomi che, in un passato molto recente, sono stati protagonisti di gestioni discutibili, che hanno portato altre piazze a vivere momenti di forte instabilità, confusione e mancanza di rispetto. Avvertiamo una profonda responsabilità nel far sentire la nostra voce in questo momento delicato. Alle parole e alle promesse, oggi sentiamo il bisogno di ricevere risposte concrete, fondamentali per garantire la continuità del nostro lavoro e della nostra attività sportiva. Ci rivolgiamo anche alle istituzioni, in quanto hanno il dovere di tutelare l’intero sistema calcio e tutte le persone coinvolte in questo meccanismo. Lo facciamo per rispetto della nostra professionalità, ma ancor di più per rispetto verso una città e una tifoseria come quella di Rimini, che seppur in poco tempo abbiamo imparato ad amare e rispettare per i valori che rappresentano. Chiediamo che parole come “Responsabilità” e “Famiglia” non restino solo slogan di facciata, ma siano centrali nella scelta di chi avrà il compito di portare avanti il progetto sportivo di un’intera comunità. Una comunità che, anche in un momento di grande incertezza come quello attuale, stiamo cercando di onorare con il massimo delle nostre forze e della nostra serietà”.

Ieri i giocatori del Rimini avevano chiesto e ottenuto di cancellare il test di oggi contro lo Young Santarcangelo. In pratica, in attesa del 1° agosto, giorno in cui vanno saldati i loro stipendi, i giocatori preferiscono evitare di scendere in campo per salvaguardare le loro condizioni di salute e per non “giocarsi” eventuali opportunità se si ritrovassero senza squadra qualora la Figc dovesse escludere il Rimini dal campionato.