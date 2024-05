Play-off Serie C, Il Rimini mette all’angolo il Perugia ma non sfonda e con lo 0-0 finale chiude qui la stagione

PERUGIA-RIMINI 0-0

PERUGIA (3-4-3): Adamonis; Lewis, Vulikic, Dell’Orco (32’ st Souare); Mezzoni, Iannoni, Torrasi, Lisi (13’ st Kouan); Matos (32’ st Cudrig), Vazquez (32’ st Sylla), Paz (20’ st Seghetti). In panchina: Abibi, Angella, Bezziccheri, Bartolomei, Ricci, Agosti, Bozzolan, Polizzi, Giunti, Cicioni. Allenatore: Formisano.

RIMINI (4-2-3-1): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri (41’ st Delcarro), Semeraro; Sala (34’ st Cernigoi), Langella; Malagrida (24’ st Capanni), Marchesi (24’ st Garetto), Lamesta (34’ st Ubaldi); Morra. In panchina: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Gigli, Oddi, Leoncini, Tofanari. Allenatore: Troise.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco.

AMMONITI: Megelaitis e Delcarro.

Il Rimini esce dai play-off senza subire gol. Dopo aver vinto 1-0 a Gubbio, stasera i biancorossi di Troise hanno pareggiato 0-0 in casa di un Perugia vulnerabilissimo e deludentissimo, che però ha difeso duro, portando a casa quel pareggio che le ha permesso di andare avanti. Per la squadra di Troise, questa è stata una delle migliori prestazioni esterne della stagione: il problema è stato che pur avendo giocato per i due terzi della partita dentro la trequarti di casa, i romagnoli hanno concluso nello specchio sono una mezza volta. Da lunedì in casa Rimini si inizierà a preparare la stagione ventura.