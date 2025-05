Play-off Serie C, Buscè carica il Rimini alla vigilia della Vis Pesaro: «Servirà mettere l’elmetto in testa: lo ha messo l’Inter, possiamo farlo anche noi»

Le parole d’ordine sono sempre quelle: umiltà, equilibrio e concentrazione. “Perché se vogliamo costruirci una chance non possiamo non metterle sul campo” dice Antonio Buscè nell’immediata vigilia della sfida play-off di domani sera al Tonino Benelli di Pesaro (si gioca alle ore 20) contro la Vis: “Andiamo ad affrontare una squadra che in campionato ha fatto meglio di noi e non lo dico io ma i numeri. Una squadra formata da ottimi giocatori, esperti, fisici e guidata da un ottimo allenatore. Se vogliamo che questa differenza venga colmata dobbiamo giocare una partita molto attenta, curando il minimo particolare perché il pericolo ti può arrivare anche da una rimessa in gioco. E soprattutto dobbiamo essere consapevoli che nell’arco della gara ci saranno momenti in cui la Vis ci costringerà nella nostra metà campo. È normale. Guardate l’Inter, ad un certo punto ha messo l’elmetto in testa, si è unita, ha serrato i ranghi e ha resistito a una squadra stellare come il Barcellona. Se lo ha fatto l’Inter che in questo momento è il top, lo possiamo fare anche noi”.

Per quanto riguarda gli assenti, gli unici saranno Cernigoi, Gorelli, Brisku e Accursi.