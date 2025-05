Play-off, Il Rimini perde 3-4 con la Vis Pesaro e chiude la stagione: sarà addio con il tecnico Buscè

RIMINI-VIS PESARO 3-4

RIMINI (3-5-2): Colombi; Megelaitis, De Vitis (1’ st Cioffi), Bellodi; Longobardi, Lombardi (1′ st Cinquegrano), Langella (35′ st Leonardi), Garetto (21′ st Conti), Falbo; Parigi, Gagliano (1′ st Malagrida). In panchina: 1 Vitali, 8 Semeraro, 98 Lepri, 5 Fiorini, 21 Piccoli, 13 Jallow, 34 Ubaldi. Allenatore: Antonio Buscè.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia (21′ st Di Renzo), Paganini, Pucciarelli, Cannavò (38′ st Raychev); Di Paola (38′ st Tavernaro): Nicastro, Okoro (44’ st Tonucci). In panchina: 1 Pozzi, 12 M. Mariani, 13 Neri, 16 Schiavon, 20 Obi, 23 Forte, 25 E. Mariani, 30 Orellana, 40 Rizzo, 44 Ruiz, 77 Bento. Allenatore: Roberto Stellone.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

RETI: 29’ pt Paganini, 32’ pt Di Paola, 36’ pt Okoro, 45’ pt Langella, 12’ st Bove (aut.), 43’ st Tavernaro, 51’ st Parigi (rig.).

AMMONITI: Lombardi, Okoro, Malagrida, Pucciarelli, Cioffi, Parigi, Paganini.

NOTE. Spettatori: 4.750 (1.019 provenienti da Pesaro), incasso non comunicato. Angoli 3-3.

Bastava il pareggio e invece il Rimini perde 3-4 contro la Vis Pesaro ed esce subito dai play-off, nel modo più amaro, vittima di 7 tragici minuti. Quelli che vanno dal 29’ al 36’. Dopo aver fallito il possibile 1-0 con Gagliano, il Rimini si fa colpire su palla inattiva: corner di Di Paola, incornata di Coppola, risposta importante di Colombi ma pasticcio di Falbo che di fatto sistema la palla per la zampata di Paganini, in gol come all’andata. Il Rimini si disunisce e la Vis affonda il coltello: punizione di Di Paola che sorprende Colombi sul suo palo al 32’, contropiede uno contro uno di Okoro, che si porta a spasso De Vitis e poi fulmina il portiere di casa con un colpo sotto. Sullo 0-3 sembra chiusa. Invece Langella con un eurogol in chiusura di tempo dà fiato al Rimini. Buscè ne cambia tre a inizio ripresa e un’autorete di Bove, dopo un flipper nell’area piccola con il compagno Nicastro in seguito a una punizione laterale di Falbo vale il 2-3. Il Rimini ci prova, la Vis Pesaro arranca, ma con la qualità di Pucciarelli, Paganini e Di Paola riesce ad allontanare di tanto in tanto il Rimini. E all’88’ affonda: gran giocata di Nicastro e miracolo di Colombi, palla contro la traversa e in campo. A rimbalzo va solo Tavernaro che insacca di testa. Ma il Rimini ha la forza di riavvicinarsi un’altra volta: Raychev sfiora Leonardi in area al 92’. Mucera fischia il rigore, il var cerca di fare chiarezza a lungo ma in assenza di riprese che chiariscano se sia simulazione o fallo, dopo 4 minuti da Lissone confermano il penalty. Parigi la mette nell’angolino. Restano due minuti e mezzo di speranza, ma il gol-qualificazione non arriva. Il Rimini esce e l’avventura di Buscè a Rimini finisce qui: la società e il tecnico avevano infatti deciso già da due settimane di non proseguire insieme.