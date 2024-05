Doveva solo vincere il Rimini e così è stato (0-1). Una gestione della partita perfetta quella dei biancorossi, che a Gubbio sono rimasti in partita sornioni e all’84’ hanno piazzato la zampata vincente con Cernigoi, che non aveva mai segnato finora in campionato. Ora per la squadra di Troise si spalancano le porte del secondo turno, ancora in Umbria: sabato sera la sfida al “Curi” con il Perugia.