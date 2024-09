Se nel calcio contassero solo i numeri, allora il Rimini farebbe bene a non neppure sul pullman che lo porterà a Lucca per la sfida di lunedì sera in quanto delle 17 gare (tutte in Serie C) giocate al Porta Elisa, i biancorossi ne hanno perse 13, pareggiate 3 e vinta solo una. Ma non solo, sono tornati a casa con 29 reti al passivo e appena 10 realizzate. Insomma, spesso e volentieri il viaggio in Toscana è stato simile ad una Via Crucis.

